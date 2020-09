Regiões do São Francisco, Vertoni e Santa Rosa Ficarão Sem Água Nesta Quarta

As regiões dos bairros São Francisco, Jardim Vertoni, Jardim Bela Vista e Santa Rosa terão interrupção no abastecimento de água nesta quarta-feira. A informação é da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

De acordo com a autarquia, a interrupção no abastecimento ocorrerá a partir das 7 horas e tem previsão de retorno somente ao final do dia.

Ainda segundo a Saec, a falta de água será motivada pela realização de uma interligação de redes na rua Jundiaí, no São Francisco.

Para o trabalho, segundo a Saec, será preciso desativar o reservatório que abastece os bairros citados. “A previsão é que o reservatório seja reativado no final da tarde. Diante disso, a Saec pede que os moradores economizem água para que não ocorra desabastecimento total nas casas”.

Karla Konda

Editora Chefe