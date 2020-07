Região Perdeu 3430 Vagas de Emprego nos Primeiros Meses de 2020

A Região composta por 72 municípios e que inclui Catanduva perdeu 3.430 vagas de empregos nos cinco primeiros meses do ano. Dados são do Estudo da Fundação Seade, com base também nos saldos de trabalho formal apresentado pelo novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged).

A pesquisa foi divulgada ontem pelo Seade.

O volume de demissões que superou as admissões é visto em todo o Estado de São Paulo. Dentre os cinco meses, o pior índice foi em maio, quando a região fechou o mês com saldo negativo de 4.641 empregos com carteira assinada.

No Estado, a redução do saldo de empregos formais foi de 104 mil postos.

O decréscimo no saldo de empregos formais, de 0,9%, em relação a abril, foi similar ao observado para o Brasil.

De janeiro a maio houve redução de 340 mil empregos no Estado, o que corresponde a 30% do decréscimo de postos de trabalho no país (-1.145 mil empregos) neste período. Estavam amparados pelo Programa de Preservação de Empregos, de abril a junho, 3,8 milhões de empregados, do total de 11,7 milhões existentes no Estado.

Exceto para a Região Administrativa de Araçatuba com criação de 1.312 postos, todas as demais áreas apresentaram declínio do emprego formal no acumulado de janeiro a maio, com destaque para as reduções de 117 mil na Capital, 78 mil nos demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo e 54 mil na região de Campinas.

