Região De São José Do Rio Preto Tem Otimismo Para Fase Amarela Na Próxima Semana

Com preocupação de passar de fase para que setores como bares, restaurantes, academias e salão de beleza voltem a funcionar dentro da lei municipal e da ordem do Governo Estadual, muitos prefeitos de cidades que são incluídos na região de São José do Rio Preto estão na expectativa de uma nova fase, de laranja para amarela.

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo mostrou se preocupado e segundo a nota que a assessoria de comunicação enviou, ele participou de audiência com o vice-governador Rodrigo Garcia na última sexta-feira (28), em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. “Entre os temas discutidos no encontro, o pedido para reclassificação da região de São José do Rio Preto no Plano São Paulo. Foi informado de que a requalificação, no momento, ocorre semanalmente apenas para regressão de fases. Dessa forma, está mantida a fase laranja para a região. Edinho disse que está otimista de que na próxima semana, com base nos levantamentos apresentados pelo Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, haverá avanço para a fase amarela e, assim, setores importantes da economia local e regional deverão ser reabertos”.

Os comerciantes e empresários dos setores já citados acima estão ansiosos para a próxima coletiva de imprensa que o Governo de São Paulo fará para anunciar se a nossa região passa para fase amarela. O anúncio será transmitido pelo Facebook, na sexta-feira (04). A região de Rio Preto, que engloba 102 cidades, permanece na fase laranja de plano de retomada da economia em meio à pandemia de coronavírus. Lembrando que a região de São José do Rio Preto está na fase laranja desde dia 1º de junho.

Ariane Pio

Da Reportagem Local