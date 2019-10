Região De Catanduva Realiza Operação São Paulo Mais Seguro

Na última sexta-feira (04), a Polícia Militar desencadeou em todo o Estado de São Paulo mais uma edição da Operação São Paulo Mais Seguro, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime.

A Operação São Paulo Mais Seguro, que faz parte da estratégia do Comando da Instituição e objetiva ampliar a ação de presença, foi encerrada em todo o Estado às 4h no sábado (05).

Na região de Catanduva foram empenhados 125 policiais militares e 58 viaturas. Assim, na área do 30º BPM/I foram obtidos os seguintes resultados da Operação São Paulo Mais Seguro: 85 Pontos de Bloqueio/visibilidade, 420 Condutores Abordados, 420 Veículos vistoriados, 79 Autos de Infração de Trânsito (exceto alcoolemia), 07 Veículos removidos, 264 Pessoas Abordadas, 06 Pessoas presas/ Apreendidas/ Procuradas. Entorpecente apreendido o resultado foi de 0,648.

Em todo o Estado foram mobilizados 19.118 policiais militares, com o emprego de 8.293 viaturas, em 1.677 pontos. As equipes estiveram em locais estratégicos.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo atua diuturnamente na busca incessante da maximização dos resultados operacionais e na consequente redução dos indicadores criminais, visando aumentar a percepção de segurança da população. Em caso de emergência, acione o Policial Militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190.

Ariane Pio

Da Reportagem Local