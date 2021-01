Reforma no Centro de Educação de Trânsito no Mestrinelli é Concluída

O Centro de Educação de Trânsito (CET) José Garcia Júnior, localizado na avenida Maranguape, nº 965, Giordano Mestrinelli, foi reformado e adequado para receber estudantes para atividades de conscientização e preparação para o convívio harmonioso no trânsito.

Na atual fase da reforma, é realizada a composição das equipes que ficarão responsáveis pelas ações de conscientização. A sede própria garantirá que o trabalho já desenvolvido nas escolas seja ampliado. A proposta é atender, inicialmente, as crianças da rede municipal de ensino, mas a expectativa é que instituições privadas também possam participar das palestras educativas e demais atividades, tanto práticas quanto teóricas.

“O CET possibilitará um trabalho educativo diferenciado, com uma minicidade para que as crianças possam aprender brincando, além de receber orientações em uma verdadeira viagem monitorada, com conhecimento que poderá ser compartilhado com a família e levado para a vida toda”, destaca a ex secretária de Trânsito, Maria Luiza Sprone.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local