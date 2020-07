Reflexo do Desemprego Aumenta Número de Microempreendedor em Catanduva

O número de abertura de Microempreendedor Individual (MEI’s) em Catanduva vem aumentando desde o começo do ano. De Janeiro a Maio, o município contabiliza 6.760. No mesmo período do ano passado o balanço divulgado pelo SEBRAE informou que o total acumulado em 2019 foi de 5.611.

Segundo o SEBRAE, o aumento é um reflexo do desemprego causado no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Sem emprego, muitas pessoas estão buscando no empreendedorismo uma fonte de renda para casa. “Tivemos um aumento de 1,4 mil empresas formalizadas como MEI nos últimos três meses. Isso se deve ao coronavírus, onde várias pessoas perderam os empregos e estão buscando no empreendedorismo uma carreira. Muitas empresas formalizadas e buscando o SEBRAE para orientação. Temos curso de capacitação gratuito para empreender”, afirmou Sabrina Saeki, analista de negócios do SEBRAE.

Como MEI, a pessoa consegue ter um CNPJ e abrir uma conta jurídica no banco. Com isso, consegue linhas de crédito com taxas diferenciadas e também contribui para a previdência.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook