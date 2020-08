Redução de Carga horária de Médico Perito é Rejeitada Pelos Vereadores

A redução de carga horária do médico perito do Instituto de Previdência dos Municipiários, proposta pela prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes, foi rejeitada por maioria na noite de ontem. Até mesmo Cidimar Porto que tem alto índice de votação favorável aos projetos do Executivo, votou contrário a proposta.

Apenas Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari, se absteve de votar. O projeto previa a redução de 20 horas semanais para 10. No mesmo molde que foi aprovado para os médicos da rede municipal de saúde contratados pelo município.

O vereador Alexandre Benedito Pereira, Ditinho Muleta, foi um dos parlamentares que discutiram o projeto e defenderam a rejeição da propositura. “O médico prestou o concurso, estava lá no edital quantas horas deveriam ser cumpridas. Mas esse governo… Eles favorecem o que interessa a eles. Vê se eles mandaram projeto que favoreça funcionários. Não”.

No projeto de lei complementar, a prefeita justificava a medida. “o presente Projeto de Lei Complementar visa alterar a carga horária do cargo de médico perito do IPMC. Os vencimentos são aqueles previstos no nível VIII, da Tabela de Vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal de Catanduva, que é o mesmo valor pago aos médicos efetivos do município. Através do Lei Complementar n° 957, de 21 de março de 2.019, foi alterada a jornada de trabalho de todos os médicos da Municipalidade, inclusive os médicos Estaduais e Federais municipalizados. Tendo em vista que a médica perita do IPMC tinha a mesma carga horária e recebia os mesmos vencimentos, é importante alterar a lei Complementar n° 485, de 22 de junho de 2.009, para constar de forma expressa que a mesma terá carga horária de 10 horas semanais”.

Karla Konda

Editora Chefe

