Redes Sociais Podem Interferir Na Hora De Conseguir Um Emprego

As redes sociais, fer­ra­menta cada vez mais utilizadas pelas pessoas, podem interferir po­si­­tiva ou negativamente no re­­­crutamento de candidatos. Através delas, as empresas veem no perfil das pessoas uma oportunidade de avaliá-las e conhecê-las e, assim, re­crutá-las de acordo com seus princípios e valores.

Algumas postagens po­dem parecer muito simples, mas é capaz de interferir no momento em que a empresa analisar seu currículo. Por isso, nossa reportagem sepa­rou algumas dicas de bom comportamento na internet que podem fazer a diferença para alcançar determinado cargo. O ideal é evitar ter posicio­namentos extremistas nas re­des. Podem existir as posições contra determinado ato ou atitude, mas se colocar a fa­vor ou contra determinada ins­­tituição não é o melhor ca­minho. O ideal, em todas as situações, é estar aberto ao diálogo e a posições contrárias a sua.

Outra dica é divulgar o link do LinkedIn, que é uma rede profissional, totalmente voltada para isso. Em casos específicos, como os cargos que envolvem Comunicação, pode haver links alternativos para o portfólio ou outros tra­balhos já realizados que ser­vem de experiência.

Mas apesar do LinkedIn ser uma ferramenta mais pro­fissional, comparada a outras mais pessoais, é bom restrin­gir aqueles conteúdos que po­dem te rotular de alguma for­ma negativa. É muito difícil um candidato ter participado de um processo seletivo sem ter passado por uma pesquisa em suas redes sociais antes.

Por mais que a ‘vida vir­tual’ influencie cada vez mais no desempenho profissional, estar presente em discussões e debates presenciais, além de promover encontros pes­soais com outros profissionais é uma tática eficiente para re­forçar o desempenho e mos­trar interesse nos temas. É im­portante que os profissio­nais estejam com seu perfil atualizado e que interajam com ele, de maneira correta.

Da Reportagem Local