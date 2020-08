Redes Sociais Da Prefeitura De Catanduva Estão Suspensas Até 16 De Novembro

Os munícipes acostumados a acompanhar as notícias pelo Facebook ou Instagram da Prefeitura de Catanduva podem não ver mais o feed de atualizações da página, pois devido legislação eleitoral, Alínea “b” do inciso VI do art. 73 da Lei Federal nº 9.504 de dezembro de 1997, neste período ficam vedadas as divulgações em portais públicos. A Prefeitura de Catanduva divulgou em nota a toda imprensa que suas páginas oficiais estarão suspensas em todas as redes sociais, a partir deste sábado, dia 15. O noticiário existente no site oficial também permanecerá inacessível até 16 de novembro.

Os serviços que permanecerão ativos, nesse período, serão somente as páginas recém-criadas no Facebook para a Secretaria de Saúde, que divulgarão exclusivamente números e ações de enfrentamento ao coronavírus, e para a Secretaria de Educação, que será utilizada para transmissão de aulas e cursos online.

Apesar da pausa nas publicações e da suspensão das páginas – que se tornaram meios práticos de contato e diálogo com milhares de cidadãos, a Prefeitura continuará à disposição dos moradores nos demais canais de atendimento, telefones, e-mails e pela Ouvidoria – incluindo o app.

Todos os serviços do site continuarão ativos, assim como o Boletim do Coronavírus (www.catanduva.sp.gov.br/coronavirus), o chat da Laura, vagas de empregos e as aulas online da Cultura, Educação e Esporte. O alerta para que todos se protejam do coronavírus também segue valendo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook