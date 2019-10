Rede Municipal Possui 48 Alunos Inscritos No Concurso ‘Melhor Estudante De Catanduva

Sendo a segunda edição de uma iniciativa do Rotary Club Catanduva Norte, o concurso ‘O Melhor Estudante de Catanduva’ recebeu a inscrição de 48 alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, que são mantidas pela Prefeitura. O projeto, conforme diz a informação oficial, visa incentivar os estudantes a aprender cada vez mais em sala de aula.

A Secretária Municipal de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca, explica que cinco escolas do Ensino Fundamental participam da atividade, com quatro alunos do 9º ano de cada escola. Além deles, o concurso também contempla estudantes de 10 escolas estaduais, somando 144 jovens vencedores que farão a prova. Vale ressaltar que as inscrições terminam no dia 11 de outubro, próxima sexta-feira. O concurso contempla 36 salas de aula que têm 9º ano.

A avaliação final da ação está prevista para acontecer no dia 10 de novembro, na unidade catanduvense da Fatec. As provas são produzidas e aplicadas pela comissão formada por professores do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo das unidades de Votuporanga e Catanduva.

“Serão 70 questões de múltipla escolha que envolvem temas de atualidades, ciências, geografia, história, inglês, matemática e português. Os 10 alunos que tiverem o maior número de pontos nas questões apresentadas serão premiados. O objetivo do concurso é reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os jovens talentos da educação pública. Para chegar à fase final, os 48 alunos da rede municipal foram selecionados pelos próprios educadores, com base no desempenho em sala de aula. A iniciativa existe há 18 anos em Votuporanga e transformou a vida de jovens que somam uma carreira promissora no mercado de trabalho”, ressalta a Prefeitura de Catanduva.

