Rede Filantropia e o Instituto Algar Oferece Curso Gratuito ao Terceiro Setor

Embora não haja muita certeza sobre como se dará o tão comentado “novo normal” após o término do isolamento social, uma coisa é fato: muita coisa nunca mais voltará ao normal, no sentido literal do termo. E isso afetará todas as áreas – mercado de trabalho, educação, saúde… e o Terceiro Setor.

A pandemia do novo coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo. De uma hora para a outra, todos os planos arquitetados para 2020 tiveram que ser repensados. Aquilo que era definitivo passou a ser incerto; o que era esperado ficou ainda mais distante.

Pensando em auxiliar as organizações do Terceiro Setor, a Rede Filantropia e o Instituto Algar prepararam uma série de aulas com especialistas, esclarecendo dúvidas jurídicas, procedimentais, trabalhistas e contábeis, além de dar um norte sobre o planejamento da ONG como um todo e das alternativas em captação de recursos em tempos da crise do novo coronavírus.

“Com base nos relatos que recebemos de várias organizações, achamos importante criar um conteúdo relevante e focado no enfrentamento à crise causada pela COVID-19. Assim, montamos este curso em parceria com o Instituto Algar, com o objetivo de atingir o maior número de organizações possível, multiplicando seu impacto”, diz Thaís Iannarelli, diretora executiva da Rede Filantropia.

O curso é gratuito e está disponível no site da Rede Filantropia. Entre os temas abordados estão: planejamento, compliance e cumprimento de obrigações, relações trabalhistas e adequação de contratos, gestão de crise, renegociação de contratos, convênios com o governo federal, gestão de voluntariado à distância, entre outros. Inscrições: https://www.filantropia.ong/algar com carga horária de 14 horas.

