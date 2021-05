Rede Estadual Registrou 43 Casos de Covid Desde Início Das Aulas em Catanduva

Desde às voltas aulas presenciais na rede pública de no Estado de São Paulo o boletim epidemiológico da secretaria estadual de Educação informou que já foram confirmados mais de 4.084 casos de covid entre estudantes, professores e funcionários de escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo.

No boletim ainda informa que foram notificados 24,3 mil casos suspeitos da doença e mais 4,8 mil escolas que significa que apenas 17% foram efetivamente confirmados, a maior parte de notificação ocorreu na rede estadual.

Entramos em contato com a diretoria de Ensino de Catanduva para saber quais foram os números de infectados pelo coronavírus na Rede Pública de Ensino, e também questionamos quais foram as escolas e quais foram os procedimentos que a diretoria tomou em relação as pessoas que estavam com covid confirmados

“Em atenção ao solicitado, informo que as Unidades Escolares do município de Catanduva, jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino, estão atendendo presencialmente até 35% do total de matriculado com atendimento de todos os protocolos sanitários exigidos pela Secretaria da Saúde e pelo Plano São Paulo.

A fim de monitorar os casos de COVID-19 dentro do âmbito escolar, a Secretaria da Educação disponibilizou no Sistema Escolar Digital – SED o SIMED – Sistema de Informação e Monitoramento da Educação que monitora os casos suspeitos e confirmados de coronavírus entre alunos, professores e funcionários das unidades escolares das Redes Estadual, Municipal e Particular de todo o estado de São Paulo.

De acordo do SIMED, informo que as Unidades Escolares Estaduais jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Catanduva registraram 43 casos de Covid-19 no ano de 2021 entre servidores, professores e estudantes. Destaco que a escolas estaduais Barão do Rio Branco, Joaquim Alves Figueiredo e Dinorah Silveira Borges não registraram nenhum caso de contaminação de estudantes.

No Sistema é possível fazer o registro de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, com detalhamento de quais sintomas se manifestaram, indicação da realização e resultado de exames, período de isolamento domiciliar e com quais pessoas a pessoa teve contato dentro da escola, entre outros.

Os casos registrados no SIMED, o caso é monitorado tanto pela escola quanto pela UBS mais próxima, caso seja necessário fazer encaminhamentos o que nos possibilita verificar o fluxo da contaminação que, na grande maioria, se deu fora do ambiente escolar.

Em 10/04/2021, os profissionais da educação com idade acima de 47 anos começaram a ser vacinados. Até o momento, a grande maioria dos servidores já estão imunizados. A Diretoria de Ensino de Catanduva”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local