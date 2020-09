Rede Estadual Avança no Ideb, Mas Anos Finais do Fundamental Não Atingem Meta

Escolas da rede estadual em Catanduva avançaram em pontuação no índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) tanto no Ensino Fundamental nos anos finais quanto no Ensino Médio. Porém, nos anos finais do Ensino Fundamental não atingiram a meta.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as escolas estaduais em Catanduva tiveram resultado de 5.8 para os alunos do 09º ano e de 5.0 para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio. As metas estabelecidas para 2019, eram de 6.0 e 4.7, respectivamente.

O 9º ano do Ensino Fundamental vem aumentando sua nota desde o início da avaliação. Em 2015 era 5.3, passou para 5.4 em 2017 e em 2019 resultou em 5.8. Mas só atingiu a meta em 2009 e 2011.

Dentre as escolas, o melhor resultado no 09º ano foi da escola Nicola Mastrocola com pontuação de 6.8 e meta atingida que era de 5.6.

Seguida pela Antonio Maximiano Rodrigues, com nota 6.6 e meta de 5.7. Paulo de Lima Correa recebeu 6.1 na avaliação e a meta era 6.0.

No Ensino Médio, o Elias Nechar teve a melhor avaliação, com nota 6.0, no entanto, deixou de cumprir a meta estabelecida para 2019 que era de 6.2.

A escola Antonio Maximiano Rodrigues foi avaliada em 5.3 e a meta era de 5.1

Paulo de Lima Correa teve nota 5.0 e meta era exatamente a nota obtida.

O índice tem metas diferentes para cada ano de divulgação e também metas específicas nacionais, por unidade da federação, por rede de ensino e por escola. A intenção é que cada instância melhore os índices para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

