Rede de Supermercados realiza doação de cestas básicas para campanha “Vacina contra Fome”

Oeste mês de junho, a rede de supermercados Ricoy-Vencedor fez a doação de mais 50 cestas básicas.

Os alimentos serão destinados para a Campanha “Vacina contra a fome” do Fundo Social de Solidariedade.

Além da doação de alimentos o órgão também promove a campanha “Beber leite faz bem, doar também”.

A campanha convida cada pessoa apta a se vacinar contra a COVID-19 a doar um quilo de alimento não perecível ou leite para famílias carentes o município.

O objetivo é beneficiar famílias carentes e com déficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Os pontos de coleta são: Secretaria Municipal de Saúde; Cras Bom Pastor; Drive-thru do Aeroporto e Drive-thru do Recinto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local