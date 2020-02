Rede de Distribuição de Gás Natural Será Inaugurada em Catanduva

Depois de dois anos de obras e trâmites, a Gasbrasiliano, concessionária responsável pela distribuição de gás natural, inaugurará em Catanduva a rede de gás natural canalizado. A solenidade está marcada para o dia 14 de fevereiro, às 17 horas, no auditório da Prefeitura. Além da concessionária, a obra tem responsabilidades da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e Superintendência de Água e Esgoto (Saec).

De acordo com a assessoria de imprensa da Gasbrasiliano, a inauguração marca o início do abastecimento de gás natural para a cidade via gasoduto principal, cuja expansão partiu de Itápolis, passando por Santa Adélia e Pindorama, até chegar a Catanduva. Anteriormente, a distribuição era realizada via rede local, cuja construção foi concluída em março de 2018, possibilitando antecipar a disponibilização do gás natural ao município.

Realizado em duas etapas, ao todo o projeto contemplou o investimento de R$ 40 milhões e a construção de mais de 70 quilômetros de rede de distribuição de gás natural.

Há seis meses, oito indústrias de Catanduva utilizavam o gás natural canalizado, três delas fazem parte do segmento de alimentos e bebidas, uma fabricante de equipamentos de iluminação, duas metalúrgicas e duas fabricantes de eletrodomésticos.

Essas empresas são abastecidas pela rede local de 10,7 quilômetros de extensão, que possibilitou a antecipação da disponibilização do energético ao município, sendo abastecida com o Gás Natural Comprimido (GNC). Desde o início das operações em Catanduva, foram distribuídos mais de 4,6 milhões de metros cúbicos de gás natural.

O sistema implantado também visa uma possível expansão no futuro. Um dos exemplos é São José do Rio Preto, que nos próximos anos poderá contar com o gás natural.

Karla Konda

Editora Chefe