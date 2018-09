Recuperação de Nascentes Tem Início em Catanduva

A recuperação de nascentes teve início em Catanduva. Levantamento feito em 2012, mostra diversas áreas com necessidade de manutenção e reflorestamento. A informação foi publicada na página oficial da Prefeitura nas redes sociais.

“Com base nestes dados, equipes da Secretaria de Meio Ambiente dão início ao trabalho de produção de mudas, amadurecimento, plantio e manutenção do local, até que o mesmo possa se desenvolver sozinho. O processo é longo e será feito por etapas, nascente por nascente”, informa o setor.

Quarta com maior reflorestamento

Estudo divulgado no ano passado mostra que Catanduva é a quarta cidade do estado que mais recuperou a Mata Atlântica nos últimos 30 anos. Os dados são da Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). No período, foram 671 hectares de áreas regeneradas.

O replantio começou na Cidade Feitiço em 1990. Entre 2005 e 2012 foram 129 mil mudas plantadas em 44 áreas verdes e APPs. De acordo com a fundação, o estudo analisa principalmente a regeneração sobre formações florestais que se apresentam em estágio inicial de vegetação nativa, ou áreas utilizadas anteriormente para pastagem e que hoje estão em estágio avançado de regeneração. Em Catanduva, as duas culturas que prevaleceram no município nesses 30 anos e que, de alguma forma, contribuíram para o desmatamento, foram a laranja e a cana-de-açúcar.

A recuperação da mata na região tem como principais fatores as ações do Ministério Público e leis que propuseram a obrigatoriedade do replantio aos responsáveis por novos loteamentos e proprietários de usinas, além de denúncias e a intensa fiscalização da Polícia Ambiental. A conscientização junto ao produtor rural, a respeito da recuperação de nascentes, também foi fundamental no processo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local