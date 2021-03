Recrutamento e Seleção Para Gestores é Tema de Treinamento na Fundação Padre Albino

O Núcleo de Educação Permanente da Fundação Padre Albino promoveu treinamento sobre recrutamento e seleção para gestores nos dias 23 de fevereiro e 02 de março para 57 líderes dos hospitais Padre Albino, Emílio Carlos, HCC, Padre Albino Saúde, Recanto Monsenhor Albino e Ambulatório Médico de Especialidades. O treinamento foi realizado pela psicóloga Daniela Nery com o objetivo de qualificar e potencializar os processos de recrutamento e seleção na FPA. “O processo é de suma importância para o sucesso das organizações, visto que é através dele que as empresas conseguem identificar talentos que fazem o diferencial neste mercado competitivo”, pontua Daniela Nery.

O setor de Recrutamento e Seleção se mantém atualizado com as novas ferramentas e tecnologias disponíveis, parar tornar o processo cada vez mais inteligentes e estratégicos. “Para obter melhores contratações, é preciso investir na técnica de entrevista por competência onde se avalia com mais qualidade os candidatos, selecionando fatores que atendem as necessidades da empresa. Sendo assim, otimizando os resultados, pois os novos colaboradores são mais capacitados”, finalizou a psicóloga.

Ariane Pio

Da Reportagem Local