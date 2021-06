Recinto de Exposições está aberto neste sábado para vacinação contra a Covid-19

Neste sábado, dia 19, haverá vacinação no drive-thru do Recinto de Exposições João Zancaner. De acordo com a Secretaria de Saúde, o atendimento ao público será das 8h às 16h. Para realizar a vacinação é obrigatório apresentar comprovante de residência atualizado, além de documento de identificação com foto.

De acordo com o cronograma, podem se vacinar pessoas de 52 a 57 anos. Além dos que precisam receber a segunda dose do imunizante.

Para agilizar o atendimento, a orientação é de que seja feito o pré-cadastro no site www.vacina já. sp.gov.br.

Faltosos

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva, 352 pessoas não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O intervalo entre as duas doses da vacina da AstraZeneca é de 84 dias e de 28 para a Coronavac.

A recomendação da secretaria é que a pessoa procure um posto de saúde o mais rápido possível para receber as orientações necessárias e saber como completar o ciclo de imunização contra a doença.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local