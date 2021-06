Recinto de Exposições é Novo Ponto Drive-Thru Para Vacinação Contra Covid

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou já abriu mais um posto drive-thru de vacinação contra covid-19.

O atendimento especial, sem descer do carro, será no Recinto de Exposições, e o atendimento já começou ontem (15). A medida foi tomada para atender a demanda e evitar a aglomeração.

De acordo com a Secretaria, é importante ressaltar que a população dê preferência à vacinação pelo drive-thru. Para agilizar o atendimento, faça o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br

Preenchendo o formulário de forma antecipada há redução de 10 para um minuto, no tempo de espera ao atendimento.

Confira os locais

de imunização:

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará, nº 255;

CRAS Bom Pastor – Av. Pastor José Dutra de Moraes, nº 99;

Drive-thru do Aeroporto – Rua Mogi das Cruzes (ao lado do bebedouro da Saec);

E AGORA : Drive-thru Recinto de Exposições – Rua Olímpia, 1.091.

Ariane Pio

Da Reportagem Local