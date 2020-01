Receita Liberou Restituição Para Quem Caiu Na Malha Fina E Regularizou

A Receita Federal disponibilizou ontem (08) a consulta a um lote de restituições do Imposto de Renda de 2008 a 2019 que haviam caído na malha fina e foram regularizadas. Ao todo, 185.891 contribuintes receberão o crédito em suas contas, totalizando R$ 725 milhões em restituições. O dinheiro será depositado em 15 de janeiro na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração.

Segundo a Receita, do total dos contribuintes que receberão nesse lote, 8.010 são idosos acima de 80 anos, 36.161 têm entre 60 e 79 anos de idade, 4.412 têm alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 9.387 têm no magistério sua maior fonte de renda.

O valor é corrigido pela Selic (taxa básica de juros), mas, após cair na conta, não recebe nenhuma atualização. Os percentuais de correção variam: de 4,77% (2019) a 113,05% (declarações entregues em 2008) A restituição ficará disponível no banco durante um ano.

Se o contribuinte não fizer o resgate dentro desse prazo, deverá solicitar o valor pelo site, em “Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição”, ou diretamente no e-CAC, em “Extrato do Processamento da DIRPF”. O que fazer se o dinheiro não cair na conta? Caso tenha direito e o valor não caia na conta, você pode: procurar uma agência do Banco do Brasil ligar para 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

Ariane Pio

Da Reportagem Local