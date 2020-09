Receita Federal Começa A Pagar Penúltimo Lote Do Imposto De Renda 2020

A Receita Federal começou a depositar ontem (31) o quarto e penúltimo lote de restituições do Imposto de Renda 2020. O pagamento será feito na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita. Também é possível checar pelo aplicativo Pessoa Física, disponível para os sistemas Android e iOS. O que fazer se não pagarem. Desse valor, quase R$ 249 milhões serão pagos aos contribuintes que têm prioridade legal, como idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Neste ano os lotes foram reduzidos de sete para cinco com pagamento iniciando antes mesmo do fim do prazo de entrega. O primeiro lote foi pago em 29 de maio e o prazo de declaração, em decorrência da pandemia, acabou apenas em 30 de junho, diferentemente dos outros anos, quando termina no último dia de abril.

A data de pagamento da próxima e última restituição do imposto de renda será 30 de setembro. A restituição paga ao contribuinte ficará disponível no banco informado da declaração durante um ano.

Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o pedido por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja depositado em sua conta no banco, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Ariane Pio

Da Reportagem Local