Receita Abre Consulta Ao Sétimo E Último Lote Do Imposto De Renda 2019

A Receita Federal abriu desde ontem (10), as consultas ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2019, e a lotes residuais de anos anteriores.

Segundo o Fisco, serão pagos R$ 700 milhões a 320,6 mil contribuintes. Os depósitos serão feitos em 16 de dezembro. No caso das restituições referentes ao sétimo lote do IR 2019, haverá correção de 4,4%, referentes à taxa Selic entre os meses de maio e dezembro.

Como consultar sua restituição: As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal na internet. Há ainda o aplicativo para tablets e smartphones, que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF, diretamente nas bases de dados da Receita Federal.

Já por telefone o beneficiário dele ligar para o Receitafone, no número 146 ou pelo computador no site da Receita. Digitar seu CPF (apenas números), data de nascimento e os caracteres de verificação (captcha), e clique em “consultar”.

Já para consultar se caiu na malha fina, os números de contribuintes que ficaram na malha fina em 2019 ainda não foram divulgados. Mas aqueles com direito a restituição e que não tiveram o nome incluso em nenhum dos sete lotes têm grande chance de estarem neste grupo.

A verificação pode ser feita pelo serviço Meu Imposto de Renda da Receita Federal. Para isso, é preciso gerar um código de acesso, a partir do número do CPF, data de nascimento e recibos de entrega das duas últimas declarações. Site da RF: https://receita.economia.gov.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local