Recanto Monsenhor Albino Recebe Série De Doações Durante Outubro

Durante todo o mês de outubro, o Recanto Monsenhor Albino recebeu doações de grupos e eventos. Foram instituições e empresas privada que doaram, desde alimentos, a quantias em dinheiro.

Da Associação Núcleo Nossa Senhora das Lutas, foi doado a quantia de R$ 3 mil por meio de um Chá Beneficente realizado. Já uma academia privada arrecadou, dos próprios alunos, alimentos para serem doados. No total, foram entregues: oito quilos de sal; 21 pacotes de fubá; 15 kg de arroz; quatro litros de óleo; 10 kg de feijão e cinco quilos de farinha de trigo. O Ateliê Amor ao Próximo, ainda, doou utensílios de cozinha, sendo 50 pratos fundos e rasos, 50 garfos, 50 colheres de sopa, 13 toalhas de mesa e 20 almofadas.

Já uma empresa efetuou a doação de 67 fronhas e 95 lençóis seminovos. Para finalizar, o HCC – Hospital de Câncer de Catanduva doou camisetas do Outubro Rosa para as idosas em comemoração ao mês de prevenção ao câncer de mama. Os assistidos receberam, também, a visita de alunos do Colégio São José.

Ação pró-HCC

Seguindo a linha de doações à FPA – Fundação Padre Albino, conforme já divulgado pelo O Regional, o grupo Voluntários do Bem promove hoje, dia 9 de novembro, a 2ª edição da pizza solidária em prol do Hospital do Câncer de Catanduva. Serão confeccionadas, em média, duas mil pizzas que serão vendidas em Catanduva e região, todo o valor arrecadado será revertido para o HCC.

O valor da pizza é de R$25,00 e os sabores são muçarela, mista e calabresa. A entrega das pizzas será no Projeto Cidadão do Futuro, localizado na Rua Guaporé, 767-649 – Higienópolis.

Da Reportagem Local