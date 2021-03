Recanto Monsenhor Albino Recebe Doações de Rouparia Para Cama e Banho

O Recanto Monsenhor Albino recebeu da Associação Comercial e Empresarial – ACE Catanduva a doação de rouparia para cama e banho para os idosos assistidos. No total foram 46 itens entre toalhas, lençóis e outros.

As doações foram feitas por grupo de empresários de Catanduva e entregues pelo presidente da ACE, Marcos Escobar. Participaram da entrega a diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino Renata Rocha Bugatti, a gerente Administrativa do Recanto Silvia Helena Galetti Moreno e a supervisora de Enfermagem Juliana Fachin.

O Recanto atende idosos acima de 60 anos saudáveis ou com problemas de saúde. Atualmente encontram-se pacientes saudáveis e alguns com Alzheimer, Parkinson, traumatismo craniano, com problemas psiquiátricos, dentre outras doenças degenerativas. Mantido pela Fundação Padre Albino, a entidade atende atualmente idosos de ambos os sexos e oferece um espaço com área verde, local para caminhadas e diversas atividades.

Para os interessados em contribuir com doações ou para conhecer o trabalho desenvolvido, basta entrar em contato através do telefone (17)3522-5234 ou (17)3522-5052. O Recanto fica localizado na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho (estrada que liga Catanduva à Novais).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local