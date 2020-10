Recanto Monsenhor Albino Recebe Doações de Cestas Básicas

Por meio de uma campanha social, um laboratório farmacêutico de Catanduva realizou a doação de 39 cestas básicas para o Recanto Monsenhor Albino no dia 1º de outubro. O objetivo da campanha é praticar o amor ao próximo e a esperança, levando alimento a instituições que cuidam de pessoas carentes.

“Porque acreditamos que, independentemente do que aconteça, não existe conexão mais forte e verdadeira do que essa. Vamos continuar alimentando os nossos sonhos juntos”, disseram os doadores.

O Recanto atende idosos acima de 60 anos saudáveis ou com problemas de saúde. Atualmente encontram-se pacientes saudáveis e alguns com Alzheimer, Parkinson, traumatismo craniano, com problemas psiquiátricos, dentre outras doenças degenerativas. Mantido pela Fundação Padre Albino, a entidade atende atualmente idosos de ambos os sexos e oferece um espaço com área verde, local para caminhadas e diversas atividades. Para os interessados em contribuir com doações ou para conhecer o trabalho desenvolvido, basta entrar em contato através do telefone (17)3522-5234 ou (17)3522-5052. O Recanto fica localizado na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho (estrada que liga Catanduva à Novais).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local