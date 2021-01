Recanto Monsenhor Albino Recebe Doações de Alimentos da Campanha ‘Natal Solidário’

O Recanto Monsenhor Albino recebeu a doação de aproximadamente 300 quilos de alimentos arrecadados na campanha ‘Natal Solidário’ das Lojas Cem, com o apoio da comunidade e de parceiros.

No total foram 28 cestas de alimentos.

A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) também realizou a entrega de 150 peças de frango e 45 quilos de macarrão.

“Durante o mês de dezembro, os funcionários e clientes da Loja fizeram as doações, resultando nessa quantidade de produtos. Ficamos muito felizes em poder ajudar o Recanto Monsenhor Albino, que tanto faz pelos nossos idosos”, disse a gerente das Lojas Cem, Carla Aline Gimenes.

“A Associação Comercial e Empresarial de Catanduva – ACE completa 90 anos e, para marcarmos essa data, vamos comemorar de maneira especial colaborando com a campanha ‘Natal Solidário’”, frisou o presidente da ACE, Marcos Roberto Escobar.

“Esta doação significa muito para o Recanto, uma vez que nossos 34 idosos acolhidos necessitam de um reforço na alimentação. Que iniciativas nobres que valorizam as entidades da nossa cidade, possam acontecer durante todo o ano”, diz Silvia Helena Moreno, gerente administrativa do Recanto Monsenhor Albino.

A campanha Natal Solidário foi desenvolvida pela ACE, Sincomercio e Prefeitura de Catanduva. A iniciativa busca doações de roupas de vestuário adulto e artigos de cama e banho para instituições de apoio aos idosos de Catanduva.

A ação contou com apoio de empresas que cederam espaço para ponto de arrecadação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local