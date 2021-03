Recanto Monsenhor Albino Recebe Doação de Shampoo Específico Para Terceira Idade

O Recanto Monsenhor Albino recebeu doação de 50 litros de shampoo específico para a terceira idade

O produto, doação da Lucipharma – Indústria Farmacêutica Ltda, protege o couro cabeludo e os olhos delicados dos idosos.

A doação aconteceu no dia 12 de março pelos proprietários Roberto e Angélica Cacciari e será utilizada para os cuidados e higiene pessoal dos assistidos pelo Recanto.

Sobre o Recanto

O Recanto atende idosos acima de 60 anos saudáveis ou com problemas de saúde. Atualmente encontram-se pacientes saudáveis e alguns com Alzheimer, Parkinson, traumatismo craniano, com problemas psiquiátricos, dentre outras doenças degenerativas. Mantido pela Fundação Padre Albino, a entidade atende atualmente idosos de ambos os sexos e oferece um espaço com área verde, local para caminhadas e diversas atividades.

Para os interessados em contribuir com doações ou para conhecer o trabalho desenvolvido, basta entrar em contato através do telefone (17)3522-5234 ou (17)3522-5052. O Recanto fica localizado na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho (estrada que liga Catanduva à Novais).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local