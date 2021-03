Recanto Monsenhor Albino Realiza Avaliações Diárias de Sinais e Sintomas da COVID-19

O Recanto Monsenhor Albino, mantido pela Fundação Padre Albino, desde o início da pandemia tem seguido todas as regras de segurança e higiene para zelar pela saúde dos idosos, que são alto grupo de risco, e dos colaboradores. Avaliações diárias de sintomas e sinais são realizadas, além do controle de entrada de colaboradores e aplicação de desinfetante hospitalar em todas as superfícies e áreas comuns. As visitas continuam suspensas de forma a evitar qualquer contaminação, mesmo com todos os assistidos já vacinados.

“Manter a rotina dos idosos, com todos os cuidados necessários, tem sido nossa prioridade para que eles se sintam bem e tenham interação social entre eles, já que estão distantes da família”, explicou a responsável técnica de Enfermagem Juliana Facchim.

Os idosos recebem acompanhamento constante da psicóloga Lilian Karla Buniak, que os acompanha em atividades de lazer e cognitivas.

“No último dia 13 promovemos piquenique para resgatar memórias e vivências e observamos a diminuição da angústia e a saudade da família, além de fortalecer os vínculos de amizade colocando os idosos em maior contato com a natureza”, contou Lilian.

Sobre o Recanto

O Recanto atende idosos acima de 60 anos saudáveis ou com problemas de saúde. Atualmente encontram-se pacientes saudáveis e alguns com Alzheimer, Parkinson, traumatismo craniano, com problemas psiquiátricos, dentre outras doenças degenerativas. Mantido pela Fundação Padre Albino, a entidade atende atualmente idosos de ambos os sexos e oferece um espaço com área verde, local para caminhadas e diversas atividades.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local