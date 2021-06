Recanto Monsenhor Albino realiza arraiá junino para os idosos institucionalizados

O Recanto Monsenhor Albino realizou no dia 15 de junho o seu Arraiá Junino para os idosos institucionalizados. Com doações da Fábrica de doces Piauí, Cossari Alimentos e de outros voluntários, a comemoração aconteceu entre os moradores que estão sem o convívio familiar há mais de um ano.

Todos os idosos e colaboradores foram vacinados e os protocolos de segurança continuam a ser seguidos rigorosamente, inclusive com as visitas suspensas. “Estamos seguindo nossa programação, mesmo com tantas dificuldades encontradas durante a pandemia. A comemoração interna tem o objetivo de amenizar os efeitos do isolamento social entre os institucionalizados e resgatar memórias e vivências, diminuindo a angústia e a saudade da família”, disse a gerente administrativa do Recanto, Silvia Helena Galetti Moreno. A comemoração foi organizada pelos colaboradores de plantão, contando com apoio e cuidado dos setores de Hotelaria, Serviço de Nutrição e Dietética, Enfermagem, Manutenção, Administrativo e Equipe Multiprofissional.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local