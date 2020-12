Recanto Monsenhor Albino Lança Campanha ‘Mãos de Natal’

O Recanto Monsenhor Albino deu início a Campanha “Mãos de Natal”, que visa arrecadar presentes para os idosos assistidos pela entidade para presenteá-los no Natal. A equipe do Recanto conversou com cada idoso para saber o que gostaria de ganhar de presente e os itens solicitados estão marcados juntos com as fotos das mãos de cada um no site do Recanto – www.fundacaopadrealbino.org.br/recanto. “Contamos com o apoio da comunidade. São itens simples, mas que nossos velhinhos querem muito ganhar de presente de Natal”, destacou Carmen Bonutti, fonoaudióloga do Recanto.

As doações dos presentes devem ser feitas até o dia 15 de Dezembro para os 35 idosos, na Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho, km 4. O doador também pode entrar em contato através dos telefones (17) 17 3522-5234 ou (17)3522-5052.

Sobre a Campanha

‘Mãos de Natal’

O projeto existe desde 2016 no Recanto Monsenhor Albino que começou a promover a Campanha ‘Adote um Idoso’. A ideia surgiu entre os próprios funcionários que perceberam que os idosos tinham alguns desejos de ganhar presentes especiais. Como todo ano, a instituição realiza a confraternização de final de ano, e naquele ano pensou em fazer algo diferente. Na época o tema foi “A mão que acariciou que tanto trabalhou, hoje necessita de um carinho”. Os pedidos sempre são simples, cheios de histórias e sentimentos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local