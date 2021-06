Recanto Monsenhor Albino Inicia Campanha de Arrecadação de Pijamas

O Recanto Monsenhor Albino iniciou campanha de arrecadação de pijamas e camisolas para os idosos internos.

Para garantir um inverno mais aconchegante, o Recanto está recebendo doações de pijamas masculinos e femininos de algodão, flanela ou malha.

O Recanto Monsenhor Albino é sucessor do Lar dos Velhos, instituição criada por Padre Albino em 1929 para garantir qualidade de vida e conforto aos idosos. Atendendo idosos de ambos os sexos, o Recanto Monsenhor Albino visa acolher as necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social e familiar.

Para doar, entre em contato pelo 17- 3522 5234 ou entregue no Recanto, na Estrada Municipal Alberto Lahóz de Carvalho – Km 4.

Ariane Pio

Da Reportagem Local