Recadastramento Biométrico Vai Até Sexta Em Itajobi

O Recadastramento Biométrico começou no dia 22, em Itajobi, no prédio onde também funciona o PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador. O atendimento será das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira. Você pode agendar seu horário no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

O eleitor deve estar no dia e hora marcados, comparecer com o título de eleitor (se tiver), documento de identificação original com foto e comprovante de residência, que comprove residência de no mínimo três meses. Apresentar documentos originais; não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas. As impressões digitais e a foto serão colhidas na hora.

A biometria é uma tecnologia que vem sendo adotada pela Justiça Eleitoral desde 2008, para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Por isso, alguns cartórios eleitorais estão realizando recadastramento biométrico, para coleta de digitais, assinatura e foto do eleitor. Daí o nome “biometria” – porque serão coletados e armazenados dados físicos do eleitor.

O ciclo da biometria obrigatória 2019 abrange 478 municípios paulistas e iniciou-se no dia 4 de fevereiro de 2019. É necessário agendar o atendimento para fazer a biometria. Os eleitores dos 478 municípios devem cadastrar a biometria no prazo definido, sob pena de ter o título cancelado. O site para agendamento TRE (www.tre-sp.jus.br) ou no telefone do PAT de Itajobi 17 3546-2549.

