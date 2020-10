Rebelato:“Eu Estou Fechado com Bolsonaro, Mas Quem Quiser Me Apoiar Não vou Negar”

Rebelato rebateu críticas recebidas depois da visita do senador Major Olímpio em Catanduva, ontem, durante encontro com o deputado estadual Gil Diniz (sem partido). “Eu não escondo o meu partido, mostro as cores do meu partido e eu estou aqui para mostrar a cara do meu partido. E essas alianças que tenho, são todos de amigos pessoais, que já visitei muitas vezes pedindo recursos para Catanduva. Não teve traição. Eu estou fechado com a família Bolsonaro. E quem quiser me apoiar, eu aceito, recebo esse apoio. É sempre bem-vindo e nunca vou negar isso”, disse o candidato.

O deputado defendeu o candidato. “O Rebelato é suprapartidário, tem bons amigos na Assembleia Legislativa. Eu estava no PSL fui expulso, mas eu sei que ele tem deputados do PP, extremamente atuantes, alguns mais aliados ao Governo de São Paulo que pode destinar recursos para cá, eu sou mais aliado ao Governo Federal, então, o Rebelato tem trânsito tanto na Assembleia quanto no Governo Federal. Ele é um apoiador de Bolsonaro e tem amizade com a família Bolsonaro. Ele não esconde isso”.

Karla Konda

Editora Chefe