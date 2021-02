Realizado Fórum de Eleição Dos Membros Para Representantes do CMDCA

Aconteceu ontem (19) a abertura do Fórum de Eleição dos Membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizado no período da manhã.

O fórum elegeu os representantes da sociedade civil no CMDCA. A atividade foi realizada no auditório da Legião Mirim, seguindo os protocolos de segurança contra covid-19. O evento é realizado pela Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na programação, constou palestra envolvendo a temática, ministrada pelo Assistente Social, Rogério Sabino. Os resultados do pleito foram divulgados no mesmo dia sobre nomes dos novos representantes.

Ficando um representante de cada entidade responsável: Associação Pão Nosso – APN; Associação Lar da Criança Lola Zancaner; Associação de Voluntários Irmã Ana Maria – AVOIAM; CRP – Conselho Regional de Psicologia; Associação Espirita Beneficente Paulo de Tarso; ARCOS – Associação e Rede de Cooperação Social; Casa Lar Filhos da Graça; Legião Mirim de Catanduva.

Suplentes: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva – APAE; OAB Catanduva; Associação Assistencial, Promocional e Educacional Ortega Josué – APEOJ; Educandário São José; Programa Beneficente “Criança Cidadão do Futuro”; Instituto dos Deficientes Visuais de Cat. – IDVC; Projeto Pescar; Associação Senhoras Espíritas; IMES -FAFICA.

Atuação – O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Catanduva) tem por competência deliberar sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente, além de controlar as ações do Poder Executivo e zelar pelo efetivo respeito aos menores de idade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local