Reabertura de Lojas de Móveis Pede Atenção Redobrada, Afirma Sebrae

Para apoiar o retorno do segmento de loja de móveis às atividades, de forma segura, o Sebrae elaborou um protocolo de retomada que reúne orientações das autoridades de saúde e das entidades representativas do setor. A iniciativa faz parte de uma ação mais ampla que a instituição vem desenvolvendo e que prevê a formulação de um conjunto de documentos para 14 macrossetores, com recomendações para que os empresários consigam adequar o ambiente de trabalho, preparar e orientar os colaboradores e fornecedores, e oferecer um local mais seguro para receber os clientes.

O Sebrae reconhece que a liberação do funcionamento dos estabelecimentos depende, fundamentalmente, das condições específicas de cada localidade e recomenda que os empresários fiquem atentos aos decretos e demais regulamentos vigentes na sua região e caso, exista divergência de informações entre as medidas estaduais e municipais, optem por seguir a orientação mais rígida, de preferência de acordo com as recomendações das autoridades oficiais de saúde, como Organização Mundial de Saúde (OMS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde, entre outras.

Os donos de lojas de móveis devem entender que, ao retornar às atividades, vão deparar com um novo cenário que traz mudanças de comportamento, inclusive no consumo de produtos e serviços. Além disso, devem ficar atentos diariamente às atualizações voltadas para o varejo e implementar somente aquilo que estiver oficialmente estabelecido. Nesse contexto, será fundamental manter contato e diálogo permanente entre as empresas e entidades empresariais, de trabalhadores e com o poder público local para buscar as melhores soluções para atenuar possíveis transtornos.

Para o presidente do Sebrae, Carlos Melles, para o retorno das atividades, é fundamental o controle rígido de segurança e higiene tanto para a equipe de colaboradores e fornecedores, quanto para os clientes. “O Brasil é um país de proporções continentais e as condições do sistema de saúde no atendimento aos casos da doença podem ser bastante distintas, mesmo entre municípios de um mesmo estado”, ressaltou.

As principais recomendações e orientações para retorno das atividades de lojas de móveis são: lavagem das mãos de forma adequada, com uso de água e sabão e uso de álcool 70% para a higienização individual, o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os colaboradores e clientes deve ser mantido, independente do uso de máscara. As empresas e profissionais responsáveis pelas lojas de móveis devem adotar obrigatoriamente o uso de máscaras em todas as áreas do estabelecimento. É importante que as máscaras de tecido ou não profissionais sejam limpas e higienizadas adequadamente após o uso. Se possível, utilize termômetro capaz de fazer a leitura instantânea por aproximação, sem contato físico, na entrada do estabelecimento, impedindo o acesso de qualquer pessoa que apresente temperatura maior que 37,8º.

Além disso, o Sebrae orienta que, realize a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies que sejam tocados com frequência, utilizando água e sabão ou borrifando álcool 70%. As áreas de uso coletivo como banheiros e copas devem ser limpas com frequência após o uso. Todas as ferramentas, máquinas, equipamentos de uso manual devem ser constantemente limpos e higienizados, antes e durante a execução dos trabalhos.

A empresa deve estender todas as medidas protetivas e preventivas indicadas aos trabalhadores dos fornecedores, terceirizados e promotores de venda que atuem no estabelecimento, tanto na área de vendas quanto na retaguarda de loja. Gestores dos fornecedores, promotores e terceirizados devem notificar as empresas sobre qualquer afastamento ou suspeita da doença (COVID-19) que venham a ocorrer com os seus trabalhadores. Deve ser restrita ou controlada a entrada e circulação de pessoas que não trabalham na loja, especialmente motoristas, auxiliares e fornecedores de materiais, devendo ser restrita ao ambiente de descarga e durando o menor tempo possível.

Com relação ao transporte de mercadorias, os motoristas devem observar a higienização do veículo, inclusive volantes e maçanetas. Os assentos e demais superfícies que são mais frequentemente tocadas pelos trabalhadores devem ser limpas e higienizadas com frequência.

Todos os colaboradores devem ser informados e orientados sobre as medidas de prevenção que devem ser adotadas para o retorno das atividades. As pessoas do grupo de risco e acima de 60 anos ou que apresentem condições de saúde pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com problemas respiratórios devem ser afastadas das atividades. Os horários de trabalho deverão obedecer aos decretos expedidos pelo governo local para o funcionamento dos estabelecimentos, caso não haja nenhuma determinação específica, estabeleça horários alternativos para o início das atividades, de tal modo que permita a realização de intervalos para almoço e término das atividades. Os colaboradores também devem ser orientados quanto às medidas de prevenção quando do uso do transporte público.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local