‘Raio X Das Escolas Do Brasil’ Destaca Estrutura De Escolas Públicas De Catanduva

O ‘Raio X das Escolas do Brasil’, uma ferramenta lançada pelo portal de notícias de uma emissora de TV, divulgou dados a respeito da infraestrutura das escolas públicas de Catanduva. A rede municipal está presente no levantamento com 35 escolas e, na lista, ainda aparecem 12 instituições estaduais e uma federal. Os dados têm como base o Censo Escolar de 2018. O que chama a atenção é que o espaço educacional na rede pública tem índice maior do que o visto nas 28 escolas da rede particular de ensino na cidade.

“Quando é analisado o laboratório de informática, por exemplo, 60,4% das instituições públicas possuem espaço específico para as atividades, enquanto que nas privadas esse resultado é de 50%. As quadras de esportes são encontradas em 60,4% das escolas públicas; já nas particulares, esse índice cai para 46,4%. Quando o assunto são os refeitórios, eles estão presentes em 60,4% das escolas com educação gratuita, enquanto que, na rede privada, correspondem a 42,9%”, informa a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

Já as dependências para deficiências também tiveram resultado positivo para as escolas públicas: 20,8%. Nas particulares, o número é de apenas 3,6%. Além disso, todas as instituições de ensino gratuito contam com acesso à internet e banda larga. Nas escolas particulares, esses resultados são de 92,9% e 92,8%, respectivamente. As salas de leitura, por sua vez, estão em 50% das escolas públicas e particulares. O inglês é língua utilizada em 58,3% das escolas públicas. Nas privadas, em 50%.

“Não podemos deixar de ressaltar a formação dos professores da rede municipal de ensino, já que quase 100% tem nível superior. Nas escolas de Educação Infantil, temos atuação de dois docentes (manhã e tarde). A carga horária anual é de 1.200 horas para o Ensino Fundamental. Contamos também com sistema estruturado de ensino, merenda de excelente qualidade e transporte escolar. Portanto, estamos trabalhando com muita seriedade para garantir uma escola pública de qualidade, sabendo que temos longo caminho a percorrer para chegarmos à excelência”, comentou a secretária de Educação Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

Da Reportagem Local