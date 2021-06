Rafael Stucchi é o Novo Técnico do Catanduva Futebol Clube Para a Disputa da Segunda Divisão

Os Dirigentes do Catanduva Futebol Clube apresentaram o novo técnico que estará à frente do Santo para a disputa do Campeonato Paulista 2021 – Segunda Divisão, previsto para início em agosto. Acompanhados do diretor de futebol do clube, Kiko Vieira, Rafael Stucchi e sua comissão técnica tiveram a oportunidade de conhecer o local onde os atletas serão recebidos, que contará com academia, área de convivência e alojamentos climatizados.

“É um começo de trabalho, ainda estou conhecendo melhor a estrutura e estou satisfeito com o avanço. Tenho uma história positiva nas categorias de base do Grêmio Novorizontino e vou tentar fazer a mesma coisa no Catanduva FC; o mais importante é o Clube garantir resultados este ano”, comentou o novo treinador.

Stuchi apresentou sua equipe técnica que o auxiliará na ‘bezinha’, como é conhecida a disputa da Segunda Divisão Paulista: (foto esq. p/ direita) Denilson Dias (Preparador de Goleiros), Carlos Magno (Auxiliar Técnico), e Leandro Cruz (Preparador Físico), todos com passagem pelo Grêmio Novorizontino.

Rafael Stucchi Boschi tem 35 anos e é natural da cidade de Santa Lúcia/SP. Ele teve passagens por clubes como o São Carlos FC e Américo Esporte Clube, sendo seu último trabalho como técnico das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Grêmio Novorizontino, desde 2016.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local