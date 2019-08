Radioterapia/HCC Já Tem Data Para Inauguração

Na manhã de ontem (26) a imprensa de vários segmentos de Catanduva se reuniram com representantes do Hospital do Câncer de Catanduva para anunciar que a data oficial da inauguração do hospital já está agendada e mostrar de forma transparente a quantia do valor gasto até o momento desde construção até os gastos com os primeiros tratamentos de alguns pacientes.

Segundo Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante foram cinco anos e três meses de construção, de muita luta para chegar ao patamar de um hospital de com aparelhos tecnológicos de última geração. O presidente destacou que sem a ajuda das pessoas não seria possível. Ele anunciou que a data oficial para a inauguração será no dia 14 de setembro. Governador Dória convidado para a inauguração pode estar presente.

Amarante agradeceu as instituições voluntárias que se prontificou em desenvolver campanhas e eventos em prol do HCC, aos deputados, pessoas influentes e autoridades políticas da nossa cidade e região, dos populares que doaram quantias visando a rápida construção e finalização do prédio e tantas outras coisas que o HCC precisava.

Passando a palavra para Reginaldo Lopes, gerente do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Fundação, mostrou os investimentos da radioterapia que ficou: Recursos Estaduais total de R$ 7.203.553, Recursos Federais R$ 3.916.221, Captação de Recursos R$ 2.489.692, Recursos Totais de R$ 13.609.466.

Logo depois o gerente, Benedito Carlos Rodrigues explicou os motivos, benefícios e como o HCC poderá ajudar e acelerar a melhora dos pacientes de Catanduva e região sem precisar se deslocar para outros hospitais, além disso, o Hospital de Câncer já conta com médicos paliativos que segundo pesquisa do próprio hospital o Estado de São Paulo conta com poucos pontos de atendimentos com este método. Também o uso dos equipamentos já está em trabalho com a equipe médica especializada desde dia 14 de agosto com um pequeno grupo de pacientes, mas eles visam aumentar esse número ao longo do termino do ano. No momento, o HCC tem sete pacientes em tratamento diário, sendo dois com câncer de mama; dois com câncer de cabeça e pescoço, um com câncer de pulmão, um com câncer no sistema nervoso central e um com câncer na região de coluna vertebral (paliativo). Benedito disse que oito pacientes estão em processo de simulação no Serviço de Tomografia Computadorizada e até dia 07 de setembro a Radioterapia terá em torno de 15 pacientes em tratamento diário. A previsão é que até o fim do mês de setembro 30 pacientes estejam realizando tratamento diário.

“Estou muito feliz, pois este projeto já é vivenciado por pacientes e conta com equipe especializada, mas ainda pedimos que as instituições e a comunidade continuem engajada em eventos, leilões, shows, entre outros em prol do nosso HCC” finaliza Amarantes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local