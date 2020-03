Rádios e O Regional se Unem e Realizam Campanha em Prol de Famílias Carentes

Em meio à pandemia do novo Coronavírus muitas famílias estão perdendo fonte de renda. Pensando nisso, as rádios Ondas Verdes, Difusora, Band FM, Vox FM e o Jornal O Regional alinharam um plano de ação para atendimento às famílias carentes. Intitulada como “Eu Posso Ajudar”, a campanha com início nesta terça-feira, 31, tem como principal objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Não podemos ficar de fora nesse momento difícil. Há muitas pessoas passando fome aqui em Catanduva. Não podemos ficar de braços cruzados, sabendo que tem pessoas passando necessidade, por isso resolvemos nos unir, fazer a campanha para arrecadar alimentos e entregar para essas famílias”, explicou Mara Gabas, uma das idealizadoras.

O grupo também está realizando parcerias com supermercados e solicitando a ajuda de voluntários para a distribuição dos alimentos. “Estamos entrando em contato com alguns supermercados para nos ajudar na arrecadação dos itens, independentemente de ser cliente ou não, estaremos divulgando caso coloque um carrinho no estabelecimento como ponto de coleta dos alimentos. Além disso, nós também precisamos da ajuda de voluntários para realizar a distribuição dos alimentos para as famílias”, ressaltou.

Estão sendo arrecadados arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, açúcar e sabonete. A campanha é aberta a toda população.

O ponto de coleta é na rádio Ondas Verdes, localizada na Rua Treze de Maio, 720 – Centro, das 9h às 11h.

Para se tornar um voluntário ou parceiro dessa campanha, basta entrar em contato através do WhatsApp (17) 99764-0955.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

