Rádios Catanduvenses se Unem na 4ª Edição do Abrace HCC

Acontece hoje (21), das 9h às 12h, a 4ª edição em prol da solidariedade, Abrace HCC, na Praça Monsenhor Albino. As emissoras de rádio de Catanduva se unem novamente para abraçar a campanha de captação de recursos para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC). O Rádio Abrace HCC contará com a participação de sete emissoras de rádio – Band, Difusora FM, Ondas Verdes, VOX FM, Nativa, CBN e Jovem Pan e o jornal O Regional.

As sete emissoras de rádio estarão colocando em cadeia para transmitir a mesma programação, divulgando informações sobre o HCC, depoimentos de pacientes, médicos e doadores. As emissoras terão suas viaturas na praça, lado a lado, para intervenções ao vivo.

O objetivo é simbolizar, através da união das emissoras, que a comunidade também está unida para ajudar o HCC a salvar vidas.

Conforme aponta o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, José Carlos Rodrigues Amarante, o evento que é extremamente importante para divulgá-la o apoio de solidariedade ao HCC. “Sem o envolvimento de toda a sociedade dificilmente projetos em benefício dela própria conseguem sair do papel. Temos muita esperança em alcançar nossos objetivos ao longo do tempo”, disse. Amarante aponta que a campanha de captação de recursos para o HCC pode ser ajudada por meio de moedinhas até doações maiores. “Como todos os demais hospitais especializados em oncologia e que atendem usuários do SUS há necessidade de campanhas regulares e constantes de captação de recursos para fazer frente ao custeio sempre crescente do serviço oferecido à população”, complementa.

O presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino aponta que as campanhas não são só da Fundação Padre Albino, mas sim de toda a comunidade, todos que de uma maneira ou de outra serão beneficiados com o hospital especializado. Ele agradeceu e destacou a importância desse projeto desenvolvido pelas emissoras de rádio de Catanduva.

Para quem quiser ajudar qualquer quantia para o HCC pode ligar no centro de captação 3311-3365 ou pelo whatsapp 17- 997897859.

Ariane Pio

Da Reportagem Local