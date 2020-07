Quinto Dia Útil de Julho é Marcado Por Grandes Filas em Agências Bancárias

O quinto dia útil foi marcado por grandes filas e aglomerações nas portas de várias agências bancárias. A reportagem de O Regional verificou que, em muitas situações, o distanciamento mínimo entre as pessoas nas filas não foi respeitado, criando condições para disseminação do coronavírus.

O atendimento ao público realizado no interior de instituições bancárias e casas lotéricas com restrito controle de acesso visa eliminar aglomerações nas áreas internas, porém na parte externa o controle e distanciamento dos clientes cuja obrigação é de cada estabelecimento não estão sendo cumpridas. As filas chegaram a virar o quarteirão das ruas Brasil e Pará. “Preciso estar aqui e me sinto desprotegida e exposta. A recomendação é ficar em casa e sair somente quando necessário, mas não nos dão suporte para o mínimo necessário”, comentou um dos clientes enquanto aguardava atendimento.

O quinto dia útil do mês habitualmente atrai muitas pessoas às agências para receber salários e realizar pagamentos, porém a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ressalta a importância de as pessoas respeitarem o distanciamento para evitar aglomerações como medida preventiva a Covid-19. A entidade informou ainda que cabe aos bancos organizar o atendimento e o fluxo de pessoas nas agências.

Os bancos estão funcionando das 10h às 14h e entre 9h e 10h para pessoas consideradas do grupo de risco da pandemia, como idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência. Além disso, as agências bancárias estão orientando os clientes a priorizarem os canais digitais (celular, internet, fone fácil, autoatendimento) para realizar suas operações.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

