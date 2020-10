“Quero Que o Secretário Vinholi se Dane”, Diz Major Olímpio

Cumprindo agenda de visitas em diversas cidades da região, o senador Major Olímpio criticou a aliança firmada entre o seu partido, o PSL e o PSDB em Catanduva. Numa das falas mais contundentes em entrevistas aos jornalistas afirmou: “Eu fiz questão absoluta, mas aqui em Catanduva, não tem secretário que é da cidade (Marco Vinholi), nem o Doria, ninguém me intimida. Eu quero que o secretário se dane. Quero que o Doria passe esses 725 dias dele e saia essa nuvem negra. Quem destruiu o interior, tirou autonomia dos municípios, de politica porca, arrebentando as empresas, é bom lembrar aqui”, disse.

O senador esteve em Catanduva na tarde de ontem para assinar o requerimento com pedido de destinação de recursos para a Casa de Apoio a Criança e ao Adolescente.

O assunto político, no entanto, acabou sendo o destaque de sua visita.

Major Olímpio destacou o descontentamento com o PSL depois da aliança formada pelo partido com o PSDB, hoje com a candidatura de Padre Osvaldo. E garantiu apoio a candidatura de Ricardo Rebelato (PP). “O PSL até o último momento estava dentro da aliança com Rebelato, ai, pelas forças ocultas, do PSDB, houve um infeliz acordo do PSL para que aqui em Catanduva apoiasse o candidato do PSDB. E eu disse nesse momento, como já disse para o presidente do PSL nacional. Eu faço tudo pelo meu partido nas eleições, vou pedir votos para vereadores. Agora não tem força política no mundo que me coloque no palanque do PSDB”.

“A partir do momento que tomei conhecimento dessa aliança macabra, de um secretário de estado, ter agido desta forma, do presidente do partido ter agido assim, minha manifestação foi sobre o meu desconforto com isso eu nem membro da executiva sou”.

E continuou: “Infelizmente meu partido tomou o pior caminho e vai amargar aqui. Abraçou a corte palaciana do Palácio dos Bandeirantes e esqueceu suas bases. Os pré-candidatos do PSL já tinham até o modelo de material preparados, não podia ter material porque não tinha começado, vídeo de alguns, eles podem não dizer isso agora, mas é uma verdade. Sabem disso”.

Em resposta, o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi afirmou: “Considero irrelevantes as colocações do Major Olímpio, assim como sua visita para conhecer Catanduva”.

Senador Major Olímpio esteve em Catanduva em fevereiro deste ano. “Se Catanduva tiver problemas com os repasses federais, será problema também do Major Olímpio. Estou à disposição da prefeitura, fui o senador mais votado aqui e tenho mais do que obrigação”. E também esteve na cidade em 2018, nas eleições para presidência da República, duas vezes, uma delas acompanhando Jair Bolsonaro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local