Quermesse em prol do HCC será realizada sábado

No próximo sábado (7), será realizada uma quermesse em prol do Hospital de Câncer de Catanduva. O evento será no Salão Paroquial de São Sebastião, às 20h, em Catiguá e contará com a presença do DJ Fabinho e apresentações de artistas regionais.

De acordo com Perpétua Ponci, uma das organizadoras do evento, o intuito da quermesse a ajudar no custeio da manutenção do HCC. “ A quermesse será promovida por um grupo de amigos que acompanham os tratamentos oferecidos pelo HCC, inclusive, temos há pessoas da nossa cidade que realizam o tratamento lá. Sabendo da alta demanda que o hospital possui, nós tivemos a iniciativa de realizar esse evento em prol do hospital”, comentou.

Esta é a primeira vez que o grupo realiza uma quermesse beneficente e a expectativa são as melhores. “Acreditamos que essa será a primeira de muitas quermesses. O propósito de ações como essa é mostrar que ajudar o próximo não tem preço. Estamos com boa expectativa e queremos contribuir para o crescimento a ampliação dos atendimentos do HCC”, ressaltou.

No evento será vendido frango assado, leitoa assada, pastel e haverá leilão de prendas. Além disso, haverá uma árvore de natal montada no salão, onde cada convidado poderá levar um brinquedo para doação. “Na intenção de resgatar o espírito natalino, nós pedimos para que quem for prestigiar o evento traga um brinquedo novo ou usado e deixe na nossa árvore de natal. Os brinquedos arrecadados serão doados para as crianças do Hospital do Amor. Será uma ação em prol de duas importantes instituições”, finalizou Perpétua.

Para quem quiser saber mais informações sobre o evento, basta entrar em contato através do telefone (17)99193-9628. O salão paroquial fica localizado na rua Professor João Antônio de Almeida, 93 – São Sebastião.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local