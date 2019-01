Quer Se Tornar Um Mediador Para Educação a Distância? Curso é de Graça

Você quer se tornar um mediador para Educação a Distância, também conhecida como EaD? O Centro Paula Souza (CPS) lançou um curso livre que é feito pela internet e o melhor – é de graça. As aulas são oportunidade para professores de Catanduva e toda a região. O curso tem a duração de 30 horas e conta com conteúdo interativo para capacitar educadores que pretendem atuar como mediadores de EaD, abordando práticas de comunicação, mediação e metodologias de ensino. No total, são cinco aulas.

Se ficou interessado, basta se inscrever e estudar a qualquer momento. Não é necessário passar por processo seletivo. Basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha. Ao final do curso, é feita uma avaliação online para emissão de certificado. Este é o nono curso livre lançado pelo Centro Paula Souza na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo).

As outras oito formações são Autocad, Canvas, Felicidade, Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Gestão do Tempo, Mercado de Trabalho e Vendas. Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios. Lançada em 2015, a plataforma Mooc do CPS já soma mais de 140 mil inscritos.

Além dos cursos livres, o CPS oferece outras modalidades de Educação a Distância em diferentes níveis. Entre eles estão os cursos técnicos em modalidade aberta. Nesse caso são três cursos com duração de três semestres: Administração, Comércio e Secretariado. As aulas são transmitidas pela web e podem ser acessadas via smart TV, computador, celular ou tablet. O estudante é responsável pelo seu próprio aprendizado, de forma autoinstrucional, organizando seu cronograma de estudos.

Somente os exames para aprovação de módulo são presenciais e ocorrem semestralmente. Ao final do curso, o aluno aprovado recebe diploma de técnico. Os livros e os vídeos estão disponíveis na internet.

O Centro Paula Souza conta ainda com os cursos de Administração, Comércio, Eletrônica, Guia de Turismo, Secretariado e Sistemas de Energia Renovável nas modalidades online ou semipresencial. O ingresso nessas opções se dá por meio do Vestibulinho.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local