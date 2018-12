Quer Economizar Nas Compras de Fim de Ano? Especialista Dá Dicas

Falta menos de uma semana para o Natal, mas muitos deixaram as compras para a última hora. Seja pela espera por promoções relâmpagos, ou pela chegada da segunda parcela do 13º ou até mesmo pela falta de tempo. No entanto, agora é o momento de se ter atenção redobrada com as finanças para evitar o descontrole e o endividamento nos últimos dias do ano, principalmente porque muitos estabelecimentos se aproveitam da aproximação da data para aumentarem os preços. O economista Reinaldo Domingos dá dicas sobre como economizar nas compras de fim de ano.

“Quem não se programou para fazer as compras à vista, precisa estar atento aos gastos no cartão de crédito, evitando o descontrole financeiro já nos primeiros meses de 2019. O ideal é agir, neste momento, de acordo com o padrão de vida, respeitando o orçamento”, orienta o especialista.

De acordo com Domingos, o primeiro passo é ir às compras com paciência e tranquilidade. “A pressa para ir embora pode te levar a pagar mais caro”, comenta. Para economizar tempo, faça uma lista com os nomes de quem vai presentear e o quanto pretende gastar. Isso ajuda a não extrapolar nas compras.

“Por menos tempo que tenha disponível, pesquise preços em pelo menos três lojas diferentes e, se for pagar à vista, não tenha vergonha de pedir descontos”, disse.

Outro ponto importante é verificar o número exato de pessoas que estarão nas festas, para que a “mesa farta” não vire um festival de sobras e desperdício. “Se for comprar itens em grande quantidade, como carnes e bebidas, vá a mercados atacadistas e aproveite as promoções”, aconselha Domingos. Vale lembrar também que se cada um levar um prato ou uma bebida, além de ficar leve para o bolso, aumenta a diversidade de pratos saborosos. Caso isso não tenha sido combinado, divida as despesas entre os familiares e amigos para que os anfitriões não precisem arcar com tudo sozinhos.

Seja nas compras de presente ou alimentos para as ceias, o economista adverte: “Evite pagar alimentos no cartão de crédito ou fazendo parcelamentos, afinal no início de 2019 há outras despesas típicas, como IPTU, IPVA e material escolar. O acúmulo de parcelas pode levar ao descontrole financeiro”.

E comenta: “Se ainda for possível, procure destinar a segunda parcela do 13º salário, inteiramente ou grande parte, para a poupança dos sonhos da família, dando o primeiro passo para que o próximo ano seja repleto de realizações”, finaliza Domingos.

