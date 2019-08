Queimadas Próximas Às Redes De Energia Podem Causar Grandes Riscos

O tempo seco, característico do mês de agosto, marcado também pela baixa umidade do ar, pouco volume de chuva e vegetação seca, aumenta as chances das queimadas que causam prejuízos às comunidades, colocam vidas em perigo e também afetam o fornecimento de energia elétrica.

Segundo Tiago Luís Diorio Sanches, gerente de Operação da Energisa Sul-Sudeste as queimadas próximas às redes elétricas podem provocar o desligamento de energia. Mesmo sem atingir a rede, elas podem colocar em risco o fornecimento, já que não é necessário que as chamas encostem-se aos cabos para provocar curtos-circuitos nas linhas de energia. O calor das queimadas pode provocar ocorrências, como por exemplo, os rompimentos de cabos e danos aos equipamentos.

As queimadas não atingem apenas áreas rurais, passando a serem mais frequentes nesse período nas áreas urbanas, sendo comum encontrarmos fogo, por exemplo, em terrenos baldios nos quais, após a limpeza, acabam se tornando locais de queima de lixo ou entulho.

Além de causar danos ao meio ambiente, colocar a natureza, plantas e animais em perigo, a ocorrência de queimadas provoca danos à saúde, principalmente em períodos mais secos como este. Quem sofre com doenças respiratórias tem sua saúde abalada. “Seja no campo ou na cidade, as pessoas devem redobrar a atenção. Orientamos o produtor rural a se informar com os órgãos responsáveis, como a Secretaria de Meio Ambiente ou Sindicato Rural de sua cidade, onde ele poderá obter orientações sobre técnicas que substituam a necessidade de uma queimada”, instrui Tiago.

Todos os anos as queimadas provocam grandes prejuízos, tais como empobrecimento do solo, poluição, danos às redes de eletricidade, além de acidentes rodoviários. Diante disso, ao identificar um foco de incêndio, informe o Corpo de Bombeiros, a Guarda Florestal e o departamento de Meio Ambiente do seu município. Se for próximo às redes elétricas, notifique também a Energisa Sul-Sudeste pelo telefone 0800 70 10 326 (ligação gratuita) ou pelas redes sociais (Facebook.com/energisa).

Ariane Pio

Da Reportagem Local