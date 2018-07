Queimadas em Área Urbana Somam Mais de R$ 26 Mil em Multas

As queimadas em área urbana de Catanduva somam mais de R$ 26 mil em multas nos últimos quatro meses. Maio lidera o número de autuações, com 11 registros. No total, foram 19 multas aplicadas. Os dados são da Patrulha Ambiental.

Março e abril tiveram o segundo maior registro do período, só que resultado bem menor do que o de maio. Foram três autuações cada. Enquanto que em junho, foram duas autuações. Ainda conforme informações da Patrulha, cada multa corresponde a 500 Unidades Fiscais de Referência de Catanduva (UFRCs), o que neste ano corresponde a R$1.382,40.

O valor total das multas aplicadas no período, não é o que já foi pago. Já que existem casos em andamento, com pedidos de recursos, além de situações em que a multa não foi paga e entra em dívida ativa do imóvel.

O balanço também mostra que a maioria dos casos registrados na Cidade Feitiço, está relacionada a pequenas queimadas, provocadas pela própria população. “Entre as mais comuns estão queima de lixo, restos de poda e capina e para limpeza de terrenos, pastagem ou loteamento”, informa o setor.

Esse tipo de ação, também prejudica a qualidade do ar. Para se ter uma ideia com umidade relativa em 29%, a quantidade de poluentes chegou a 59 metros cúbicos. Resultado ruim é visto a partir de 81 metros cúbicos. A situação provoca o desequilibro ambiental com a morte da fauna e flora.

“Em áreas urbanas, as queimadas aumentam o calor e poluem o ar com a fumaça e liberação de gases que afetam a saúde da população, agravando problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Além de campanhas de conscientização entre a população, principalmente com palestras e orientações, a fiscalização também foi intensificada”, complementa o setor.

As penalidades constam em decreto publicado em 2006 em Catanduva. No documento consta que promover queimadas em desacordo com a legislação em vigor, ou atear fogo em qualquer material combustível nas áreas públicas ou particulares do município, como indústrias, comércio e residências de qualquer tipo de vegetação, resultam em multa de 500 UFRCs, com acréscimo de 100 UFRCs por metro quadrado ou fração ideal de vegetação queimada.

Em caso de queimadas, a orientação é de acionar o Corpo de Bombeiros, pelo 193, telefone gratuito e de emergência, para que seja feito o controle do fogo. “Posteriormente, deve ser feita a denúncia, mesmo que anonimamente, via aplicativo Ouvidoria Catanduva, para que o local seja vistoriado e possam ser aplicadas as sanções administrativas. As denúncias feitas pela Ouvidoria são imprescindíveis para a excelência da fiscalização e contribuem efetivamente para o serviço da Patrulha Ambiental”, finaliza o setor.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local