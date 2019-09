Queimadas Atingem Áreas Que Equivalem a 4,2 Mil Campos de Futebol

Queimadas na região de Catanduva atingiram áreas que equivalem a 4,2 mil campos oficiais de futebol. A informação é da Polícia Militar Ambiental (PA) de Catanduva, que fiscaliza e acompanha todos os focos de incêndios ocorridos em diferentes vegetações.

Os dados são referente a um período de 4 meses, de 1º de maio a 31 de agosto deste ano.

De acordo com o comandante do 2º Pelotão de Polícia Ambiental, Alonso Wendel Ferreira da Silva, nesse período foram vistoriados mais de 4.552 hectares de áreas queimadas, entre cana-de-açúcar, pastagens, vegetação nativa e outros tipos de vegetação, num total de 446 focos de incêndio em 17 municípios da região.

Apesar de grande proporção, o número é relativamente menor que no mesmo período do ano passado. Quando foram registrados 494 pontos de queimadas.

Ainda segundo dados apresentados pela PA, as vistorias realizadas resultaram na elaboração de 20 boletins de ocorrência, 71 termos de vistoria ambiental e 29 autos de infração ambiental. Num total de R$ 915.017,50 em multas.

“Diante das inúmeras ocorrências envolvendo incêndios em áreas rurais e devido aos grandes danos que essa poluição causa à saúde humana e ao meio ambiente, é desencadeada anualmente a operação corta fogo, que desenvolve um sistema de prevenção e combate a incêndios florestais, coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), por meio da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade (CFB). A Operação envolve e articula, ainda, a ação de diversos órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), a Polícia Militar Ambiental (PAmb), a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a Fundação Florestal (FF) e o Instituto Florestal (IF)”, afirma o comandante.

Alguns pontos também são trabalhados durante a operação Corta Fogo. “Prevenção: tem como objetivo agir na redução de riscos de incêndios florestais, mediante adoção de campanhas informativas e ações de limitação ou redução das fontes propagadoras de fogo. Controle: atua para disciplinar, monitorar e fiscalizar o emprego do fogo na Queima Controlada, bem como a emissão de licenças e autorizações. Monitoramento: promove o acompanhamento dos focos de incêndios e queimadas, bem como as condições climáticas que favoreçam o aumento do risco de fogo, para fornecer subsídios aos órgãos participantes da Operação Corta Fogo. Combate: conjunto de atividades destinadas a planejar, integrar e executar ações de combate a incêndios florestais; treinar brigadas municipais e das Unidades de Conservação”, cita o tenente.

A localização exata dos focos de incêndio também pode ser acompanhada pelo site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), na qual é apresentado um banco de dados atualizado diariamente por satélites termais sobre todos os locais onde ocorreram incêndios. “A Polícia Militar Ambiental atende a todos os focos exigidos por este site”, informa.

A consulta pode ser feita por qualquer cidadão pelo link http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas

A multa para quem atear fogo em áreas rurais pode variar de R$ 1 mil a R$ 50 mil por hectare e depende ainda do estágio, tipo e local da vegetação, além da parte criminal, se o incendiário for identificado.

Karla Konda

Editora Chefe