Queimada Próximo ao Nova Catanduva II Dura Mais de Duas Horas

Na tarde de ontem (06) os bombeiros foram acionados por volta da 13h, onde um incêndio já de médio para grande proporção estava acontecendo nas proximidades do bairro Nova Catanduva.

Segundo as informações dos bombeiros de Catanduva, foram até o local dois caminhões dos bombeiros para apagar as chamas, mas mesmo assim precisaram de ajuda do caminhão pipa da Secretaria de Meio Ambiente.

Segundo a bióloga chefe da Divisão de Proteção Ambiental da Prefeitura de Catanduva, Karen Jaqueline Morandin Silva, o caminhão da prefeitura foi acionado, pois devido ao vento e clima seco, o fogo se espalhou por toda a extensão do pasto atingindo propriedades particulares e terrenos próximo ao bairro Nova Catanduva II.

Ainda em conversa com os bombeiros eles contaram que o fogo alto durou cerca de 2 horas e que devido ao clima de seca foi bem difícil de conter o incêndio. Segundo os comentários postados em rede social do jornal O Regional com as fotos divulgadas, muitos munícipes viram de longe as fumaças e sentiam o cheiro de fumaça, além da fuligem que caiu sobre vários pontos da cidade.

A polícia ambiental de Catanduva agora vai avaliar a extensão exata do incêndio nessa área e alerta que o mês é de cuidados, pois devido à extrema seca e falta de chuvas o tempo está propicio para queimadas. Os bombeiros e o meio ambiente de Catanduva não souberam dizer se o incêndio poderia ser criminoso ou acidental, pois até uma fagulha de cigarro pode causar incêndio nesta época de secura.

Ariane Pio

Da Reportagem Local