Queda na Arrecadação nos Municípios é Tema de Painel do TCE

Mais de R$ 13 bilhões deixaram de entrar nos cofres dos municípios paulistas localizados no interior, no litoral e na Região Metropolitana de São Paulo. A fatia representa quase 20% do total de recursos esperado pelos gestores para compor a arrecadação no primeiro semestre de 2020.

Em Catanduva, até 30 de junho, o município arrecadou R$ 194 milhões. O valor sobre quanto era estimado até junho não é citado pelo TCE.

Segundo levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), entre 1º de janeiro e 30 de junho, as arrecadações dos municípios paulistas (exceto a Capital), atingiram, juntas, o montante de R$ 59,4 bilhões. O número está aquém dos R$ 72,4 bi estimados inicialmente para os seis primeiros meses do ano, representando uma diferença de 19,1% no orçamento.

Apesar de 65,99% das Prefeituras terem declarado que não realizaram medidas de contingenciamento de gastos em face da queda na arrecadação, 96,27% das administrações afirmaram que existem reservas de contingência (ou seja, para eventos incertos que possam ocorrer no futuro) previstas no orçamento de 2020, somando um total de mais de R$ 706 milhões.

Catanduva é um dos municípios que afirmou ter reserva de contingência, no valor de R$ 50 mil. Mesmo com a situação de queda de arrecadação, estado de calamidade pública e reflexos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, a maior parte dos municípios (82,9%) não elaborou qualquer plano de contingência orçamentária. Catanduva possui esse plano, segundo TCE.

Ao todo, 34,68% dos municípios fiscalizados pela Corte de Contas paulista também afirmaram que fizeram uso da reserva de contingência prevista para este exercício, num total de R$ 178.236.969,34. Deste montante, R$ 54.999.061,19 foram destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. Os R$ 50 mil de contingência de Catanduva ainda não foram utilziados.

As informações estão disponíveis na ferramenta ‘Painel COVID-19’, interface on-line que permite o acompanhamento da utilização dos recursos pelos gestores no combate à pandemia do novo coronavírus.

